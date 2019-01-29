Анастасия Волочкова объявила о неком грандиозном совместном проекте с актером Никитой Джигурдой. Балерина обнародовала их общие фото, а затем выложила кадр, на котором запечатлена сидящей в сугробе без одежды, но с пихтовым веником.

Анастасия Волочкова объявила о неком грандиозном совместном проекте с актером Никитой Джигурдой. Балерина обнародовала их общие фото, а затем выложила кадр, на котором запечатлена сидящей в сугробе без одежды, но с пихтовым веником.деятельный человек, который просто не может усидеть на месте. Только балерина отдохнула на Мальдивах, только справила день рождения в близком кругу и в ресторане, только провела выходные в банном комплексе с таинственным возлюбленным, как отправилась записывать трек вместе с Никитой Джигурдой.Балерина опубликовала у себя в Instagram несколько фотографий и видео из квартиры, где происходила работа. "С Никитой Джигурдой мы дружим давно. В том человеке столько мужества, мощи, благородства, силы, мудрости и талантов! 👍🏼 Мы записали дуэт у моего Миши @borisovskii , а на его кухне после обсудили нереальный творческий совместный проект.🙏🏻 Мы соседи с Никитой и живем в 5 ти минутах друг от друга. Когда две эпатажные личности соединяются, это всегда позитивно и интересно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Волочкова.После контакта с Никитой Джигурдой разгоряченная балерина с одним пихтовым веником бросилась в снег. "Люблю я забраться в снег и сугроб", – призналась довольная . А вот поклонники пришли в ужас от этой фотографии. "Вы не боитесь простыть , хоть как я смотрю закаленная но так", "Вам не холодно???", "Боже! Что это? Ужас!", "Ох мне блин самому от твоего фото свежо так стало от одного взгляда ... Ну зачем тебе туда лезть то Настенька там очень холодно ....", "Настя, оденьтесь уже!!! На улице зима, а не лето!!!", "Анастасия извините у Вас кроме купальников и пихты еще что нибудь есть?", "По моему она в этом году уже не оденется", – высказались обеспокоенные пользователи Сети.