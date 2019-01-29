14 детей попали в больницу после того, как в школе №19 города Тулун Иркутской области один из учеников распылил газовый баллончик.

14 детей попали в больницу после того, как в школе №19 города Тулун Иркутской области один из учеников распылил газовый баллончик."Дети размещены в педиатрическом отделении, организованы консультации с токсикологом и анестезиологом из Иркутска", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона, добавив, что состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней тяжести.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Известно, что подросток носил газовый баллончик с собой для защиты от собак. В коридоре он показывал его сверстникам и случайно нажал, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.