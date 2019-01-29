После того, как в Сеть попало скандальное видео с участием замглавы Росгеологии Русланом Горрингом, по распоряжению министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина он был уволен. Также, как сообщила пресс-секретарь главы Минприроды, будет проведена проверка его деятельности в холдинге.

После того, как в Сеть попало скандальное видео с участием замглавы Росгеологии Русланом Горрингом, по распоряжению министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина он был уволен.Также, как сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова, будет проведена проверка его деятельности в холдинге.Кроме того, объявлен выговор непосредственному начальнику Горринга – главе Росгеологии Роману Панову.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Горринг неподобающим образом общается со своей подчиненной, объясняя ей, что ее главная задача на работе – это "стучать", рассказывает об интимных отношениях с другими женщинами — подчиненными, а также в нецензурных выражениях высказывается на другие темы.Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСТИ.ru | РОССИЯ 24 (@vesti24) 29 Янв 2019 в 1:40 PSTПост первого заместителя генерального директора холдинга Росгеология Горринг занимает с 2015 года.