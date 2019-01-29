Многим россиянам не дают покоя слухи о личной жизни звезд. Впрочем, и сами знаменитости подчас способны удивить народ внезапными откровениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года.

Многим россиянам не дают покоя слухи о личной жизни звезд. Впрочем, и сами знаменитости подчас способны удивить народ внезапными откровениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года.Праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что оценку спонсорской помощи "Вертолетов России" (входит в структуру госкорпорации "Ростех") Алле Пугачевой должна дать Генпрокуратура. Однако не все так просто.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года, читайте в и специальных .