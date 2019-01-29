Суд Москвы решит вопрос об аресте Дениса Чуприкова, который подозревается в похищении картины Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи. Возможно, у него были сообщники, а картину похитили по заказу.

Замоскворецкий суд Москвы решит вопрос об аресте Дениса Чуприкова, который подозревается в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.Как сообщил ТАСС источник, следствие обратится к суду с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.В воскресенье, 27 января, мужчина снял со стены одного из залов Третьяковки картину и скрылся. По горячим следам его удалось задержать в Подмосковье. Полотно он спрятал на стройке в Одинцовской районе. С декабря 2018 года он находился под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков.В настоящее время следствие выясняет причины и мотивы преступления. По некоторым данным, у Чуприкова могли быть сообщники. Также не исключено, что картину похитили по заказу.Картина "Ай-Петри. Крым" была написана Куинджи в 90-х годах XX века. Полотно хранится в коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а в Москву было привезено специально для выставки.