Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero Sport и двое его пассажиров погибли в результате лобового столкновения с грузовиком МАЗ. Судя по кадрам ролика, произошедшей трагедии могли способствовать сложные погодные условия, и в первую очередь – плохая видимость.

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего подробности дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего 21 января в Архангельской области на трассе Усть-Вага – Ядриха.В самом начале ролика видно, как автомобиль, из которого велась съемка, обогнал внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. При этом, стоит отметить сложную дорожную обстановку, обусловленную плохой видимостью и снежными заносами, сузившими проезжую часть.Через некоторое время водитель легковушки с регистратором и его пассажир внезапно увидели перед собой тот самый Mitsubishi, буквально несколько мгновений тому назад лоб в лоб столкнувшийся со встречным грузовиком МАЗ.Автор видео сумел уклониться, хотя и вылетел за пределы дороги.Как сообщал ТАСС, в результате аварии погибли три человека – мужчина, управлявший джипом, и двое его пассажиров.