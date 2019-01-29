Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля полагает, что ее дяди уже нет в живых. Есть вероятность, что британские власти скрывают факт смерти перебежчика, чтобы шантажировать Россию.

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля полагает, что ее дяди уже нет в живых. Есть вероятность, что британские власти скрывают факт смерти перебежчика, чтобы шантажировать Россию.По мнению Виктории , если Великобритания предоставит тело экс-полковника ГРУ, дело придется закрыть. В этом случае Лондону придется придумывать другой повод, чтобы шантажировать Россию, передает .Виктория отметила, что Сергей был привязан к семье и звонил матери каждую неделю, пишет . С момента ЧП в Солсбери он ни разу не вышел на связь. Его дочь Юлия последний раз связывалась с родственниками 24 июля.Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против России из-за происшествия в Солсбери. В черный список попали руководство Главного управления Министерства обороны и два его сотрудника.Фамилии начальника ГУ Минобороны и его заместителя в списке указаны, а два работника ведомства не называются. Вероятно, под санкции попали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлению Сергея и его дочери.В ЕС отметили, что санкции связаны с транспортировкой и использованием нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего полковника ГРУ. Название "Новичок" не фигурирует, но именно этот газ британские сыщики указали в качестве орудия покушения на Скрипалей.