Не более 50 метров смогла проехать на угнанной машине пьяная жительница Тульской области - на ее пути встал сугроб. Впрочем, убегать 24-летняя злоумышленница, которую сняли на видео, и не планировала: во-первых, она уже разулась, а во-вторых, ей очень хотелось мужского внимания.

Не более 50 метров смогла проехать на угнанной машине пьяная жительница Тульской области — на ее пути встал сугроб. Впрочем, убегать 24-летняя злоумышленница, которую сняли на видео, и не планировала: во-первых, она уже разулась, а во-вторых, ей очень хотелось мужского внимания.Девушка позаимствовала Daewoo Nexia на углу Московской и улицы Кирова — ее владелица отлучилась в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Куда именно планировала попасть угонщица, выяснить так и не удалось, но доехала она только до ближайшего перехода, где застряла в сугробе."С нами то, что будет с вами! Ты можешь зайти сюда? Ну пожалуйста!" — уговаривала горе-водитель поинтересовавшегося ее состоянием мужчину, приглашая его в салон. Что до владелицы авто, то с ней хулиганка разговаривать отказалась, так что той пришлось вызвать полицейских.Стражам порядка тоже потребовалось время на то, чтобы заставить непослушную злоумышленницу выйти на улицу: вела она себя эксцентрично, то и дело блокируя дверь и сыпя оскорблениями.Крепко выпившую подозреваемую доставили в отделение, где выяснилось, что ранее она уже была судима. Получит ли история уголовное развитие и какое наказание девушка понесет на сей раз, выяснится в ближайшие дни.