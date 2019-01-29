Регина Тодоренко призналась, что после родов потеряла сноровку. Теледива посетила урок балета и потерпела фиаско.

Регина Тодоренко призналась, что после родов потеряласноровку. Теледива посетила урок балета и потерпела фиаско.Регина Тодоренко не так давно стала мамой. О своей жизни вновом качестве звезда рассказывает в личном Instagram. Очередной пост знаменитости былпосвящен борьбе с набранными за время беременности килограммами.Телеведущая взяла за правило в день по часу заниматься своейфигурой. Теперь в перерыве между кормлениями и сменой подгузников Региназанимается балетом. Однако первый после беременности урок прошел немного не так, как хотелось бы."Наконец-то #вырвалась поплясать🤪Ногивообще меня не слушаются 🤦🏼♀то липосле родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденныхкруассанов 🥐(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Тодоренко.Проблему еше шевелящихся ног знаменитость связывает с появлением у нее лишнего веса. "Казалось бы, на 3й день после родов в палате язанималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно 🤦🏼♀ оторвать",– сетует Регина.Теперь телеведущая полнарешимости сбросить "предательские" пять килограммов и вернуться в идеальнуюформу. Знаменитость отметила, что за время вынашивания ребенка набрала 18 килограммов,и уже смогла избавиться от 15-ти.