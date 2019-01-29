Регина Тодоренко призналась, что после родов потеряла
сноровку. Теледива посетила урок балета и потерпела фиаско.
Регина Тодоренко призналась, что после родов потеряла
сноровку. Теледива посетила урок балета и потерпела фиаско.
Регина Тодоренко не так давно стала мамой. О своей жизни в
новом качестве звезда рассказывает в личном Instagram. Очередной пост знаменитости был
посвящен борьбе с набранными за время беременности килограммами.
Телеведущая взяла за правило в день по часу заниматься своей
фигурой. Теперь в перерыве между кормлениями и сменой подгузников Регина
занимается балетом. Однако первый после беременности урок прошел немного не так, как хотелось бы.
"Наконец-то #вырвалась поплясать
🤪Ноги
вообще меня не слушаются 🤦🏼♀то ли
после родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных
круассанов 🥐
(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Тодоренко.
Проблему еше шевелящихся ног знаменитость связывает с появлением у нее лишнего веса. "Казалось бы, на 3й день после родов в палате я
занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно 🤦🏼♀ оторвать",
– сетует Регина.
Теперь телеведущая полна
решимости сбросить "предательские" пять килограммов и вернуться в идеальную
форму. Знаменитость отметила, что за время вынашивания ребенка набрала 18 килограммов,
и уже смогла избавиться от 15-ти.