Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, выбрала лучшие Android- и iOS-приложения для изучения английского языка. 22 программы оценивались по более чем пятидесяти критериям: функциональность, способы мотивации учеников, удобство пользования, наличие теста на определение уровня знаний, правил языка, словаря и так далее.

Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, выбрала лучшие Android- и iOS-приложения для изучения английского языка. 22 программы оценивались по более чем пятидесяти критериям: функциональность, способы мотивации учеников, удобство пользования, наличие теста на определение уровня знаний, правил языка, словаря и так далее.Для исследования были выбраны только те "обучалки", которые позволяют русскоговорящему человеку освоить иностранный язык с нуля, и "представляющие собой полноценный учебно-методический комплекс — то есть обучающие грамматике и письму, тренирующие говорение и аудирование", сообщили Вестям.Hi-tech. Например, приложения для продвинутых учеников или справочники не рассматривались.Лучшими iOS-приложениями в Роскачестве назвали Simpler (4,33 и 5), Busuu (4,26) и Puzzle English (4,22). На Android в тройку вошли Busuu (4,37), LingoDeer (4,32) и Puzzle English (4,30). Самые функциональные — Simpler (4,43), Busuu (4,04 балла) и Mondly (4,00). Полностью ознакомиться с исследованием можно по этой ссылке.В организации заметили, что небезопасных программ ими выявлено не было. Исключением стала Android-версия Simpler, за что лишилась баллов: программа передает логин и пароль в незашифрованном виде, которые могут быть перехвачены при подключении к незащищенной сети Wi-Fi."Активное согласие на обработку и хранение персональных данных запрашивают только LinguaLeo для iOS, Busuu для обеих платформ и LingoDeer для Android, что является отличной практикой для разработчиков и выгодно выделяет эти приложения", — сказали эксперты.”Роскачество выявило лучшие беспроводные наушники читайте такжеРоскачество регулярно тестирует широкий ряд продукции: от продовольственных товаров и алкоголя до одежды и электроники. Оценивает организация и другой софт: например, антивирусы для Windows, приложения для поиска работы, недвижимости и авиабилетов. По результатам проверок лучшим отечественным продуктам присваивается государственный "Знак качества", свидетельствующий о соответствии высоким стандартам.