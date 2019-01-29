Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России подготовили очередную группу саперов для армии Лаоса. Обучение заняло три месяца. После чего нынешние инструкторы-взрывотехники сдали экзамены и получили соответствующие сертификаты.

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России подготовили очередную группу саперов для армии Лаоса. Обучение заняло три месяца. После чего нынешние инструкторы-взрывотехники сдали экзамены и получили соответствующие сертификаты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, российские специалисты передали коллегам из Лаоса новое саперное оборудование: индукционные миноискатели, искатели проводных линий и неконтактных взрывных устройств, глубинные искатели.В ближайшее время российские военнослужащие возьмутся за подготовку новой группы саперов. В населенном пункте Лак Сао оборудованы учебные классы.36 россиян работают в Лаосе с октября 2018 года. Они не только занимаются обучением, но и разминируют лес в районе города Кхамкет. По данным на конец декабря прошлого года, саперы уже очистили около 40 гектаров. Самая частая находка – американские суббоеприпасы BLU-26 и BLU-36. В бомбовой кассете CBU-24 содержатся 665 подобных гранат. Они должны детонировать при ударе о землю или с небольшой задержкой.Однако срабатывают не все боеприпасы: многие так и остаются в земле и могут поджидать своих жертв еще долгие годы.