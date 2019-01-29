Военные снесли более 400 ветхих зданий и восстановили более 100 гектаров тундры на архипелаге Новая Земля. Масштабная работы была проделана всего за три года – с 2015 по 2018.

Военные снесли более 400 ветхих зданий и восстановили более 100 гектаров тундры на архипелаге Новая Земля. Масштабные работы были проделаны всего за три года – с 2015 по 2018, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя двенадцатого управления Минобороны РФ Константина Шуркалина.Он пояснил, что уничтожить старые постройки было просто необходимо: в них часто селились белые медведи, которые представляли реальную опасность для людей.Основные работы проводились в районах поселков Белушья губа и Северный, а также около аэродрома Рогачево. Помимо прочего, добавил Шуркалин, на "большую землю" вывезли свыше 9 тысяч тонн металла. Около 7 тысяч тонн лома уже продано.Кстати, 28 января военное ведомство РФ сообщило, что на Новую Землю переброшены 100 новобранцев. Транспортный самолет Ил-76 высадил молодое пополнение как раз на аэродроме Рогачево. Первым делом бойцы прошли инструктаж, посвященный особенностям службы в Арктике, отдельно остановились на правилах поведения при встрече с белым медведем.Служить новобранцы будут в подразделениях ВВС и ПВО России, расположенных на Новой Земле.