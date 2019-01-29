Услуга летающего такси, благодаря которой можно будет беспрепятственно добраться из одного конца города в другой, может стать доступна в России к 2030 году. Такой прогноз сделал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Аэронет Сергей Жуков.

Услуга "летающего такси", благодаря которой можно будет беспрепятственно добраться из одного конца города в другой, может стать доступна в России к 2030 году. Такой прогноз сделал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет" Сергей Жуков."Мы насчитали 117 проектов в мире, и несколько из них — в России, — цитирует его РИА Новости. — Но я не исключаю и более быстрого развития технологий". "Что такое аэротакси? Это автоматически управляемый самолет с очень короткими взлетно-посадочными отрезками. Нужны взлетно-посадочные полосы, в пределах города, — пояснил Жуков. — Или нужна вертикальная посадка, чтоб можно было сесть, совершить посадку на крышу здания"."Аэронет" была создана в рамках госпрограммы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России. Задача группы — способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе. Какие компании в России занимаются разработкой автономного роботакси и почему они могут уложиться в 10-летний срок, эксперт не уточнил.Проектированием "самолетомобиля" для использования в условиях города в самом деле занимаются многие компании. В Uber, например, планируют запустить услугу аэротакси к 2021 году (в этом ему также помогают Pipistrel Aircraft, Embraer, Mooney и Bell Helicopter). Boeing испытала прототип на прошлой неделе, а в Airbus рассчитывают начать коммерческие полеты в городах в 2023-м.”Аэротакси Boeing совершило первый полет читайте такжеКак правило, речь идет о беспилотниках на электрической тяге (eVTOL), которые летают в горизонтальной плоскости, но взлетают и садятся вертикально, как вертолет. Интерес к таким проектам легко объясним. Использующие электрическую тягу аэромобили тише и теоретически более безопасны и просты в освоении, чем вертолеты, могут передвигаться по обычным шоссе и взлетать в любой момент, так как взлетная полоса им не нужна.