Сотрудники Русского музея прибыли в Москву, чтобы проверить подлинность похищенной картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

Сотрудники Русского музея прибыли в Москву, чтобы проверить подлинность похищенной картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе музея, после проверки будет решаться вопрос транспортировки, но когда именно картина вернется в Русский музей, пока неизвестно.Между тем, директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов заявил, что экспертная проверка подтвердила подлинность найденной картины Куинджи.Кононов отметил, что каждая картина имеет инвентарный номер и описание. "Невозможно подменить картину в течение нескольких часов — менее 12 часов прошло".Как сообщалось, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена в воскресенье вечером из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель просто снял ее со стены на глазах у посетителей экспозиции и ушел.Подозреваемый в хищении картины 31-летний Денис Чуприков 1986 года рождения был задержан в поселке Заречье Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".