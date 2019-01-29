Компания Samsung анонсировала первые смартфоны с Infinity-V — новым типом каплевидного выреза в верхней части экрана. Чтобы отдать дисплею максимально возможный объем пространства, динамик уместили прямо над угловатой челкой, возле самой кромки. В результате у одной из моделей — Galaxy M20 — 6,3-дюймовая панель с разрешением FHD+ (2340х1080) покрывает более 90% площади лицевой панели.

Компания Samsung анонсировала первые смартфоны с Infinity-V — новым типом каплевидного выреза в верхней части экрана. Чтобы отдать дисплею максимально возможный объем пространства, динамик уместили прямо над угловатой "челкой", возле самой кромки. В результате у одной из моделей — Galaxy M20 — 6,3-дюймовая панель с разрешением FHD+ (2340х1080) покрывает "более 90%" площади лицевой панели.Внутри M20 — 8-ядерный процессор Exynos 7904, 3/4 гигабайт оперативной памяти (LPDDR4), 32/64 ГБ на флеш-накопителе и емкая батарея (5000 мАч), заряжаемая через USB-C. В Индии эта модель будет продаваться по цене от 10 990 рупий (или примерно 10 200 рублей).На задней панели размещены сканер отпечатков пальцев и двойная камера с "ультраширокоугольным" объективом (13 + 5 мегапикселей). Заявлена поддержка режима портретной съемки Life Focus, в котором задний план размывается, а фокус делается на людях, и диафрагмы f/1.9 для качественной фотосъемки в условиях тусклого освещения. Спереди установлена 8-мп (f/2.0) селфи-камера.Была представлена еще одна, более бюджетная модель M10. Она тоже располагает дисплеем типа Infinity-V, но меньшего размера (6,2 дюйма) и низкого разрешения (1520х720). Роль чипа исполняет более простой Exynos 7870, объем аккумулятора меньше — 3400, зато камеры идентичны M20. Варианты памяти: 2/16 либо 3/32 ГБ. Дактилоскопического сенсора у M10 нет, зато поддерживается функция разблокировки "по лицу".∎Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото читайте такжеОбе новинки работают на Android 8.1 Oreo с возможностью обновления до версии Pie в течение года. В онлайн-магазине Samsung Galaxy M20 и M10 можно будет заказать начиная с 5 февраля.