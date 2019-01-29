Сборная России по футболу может провести как минимум два матча чемпионата Европы в Санкт-Петербурге при условии попадания в финальную стадию первенства континента. Об этом заявил руководитель оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин.

Сборная России по футболу может провести как минимум два матча чемпионата Европы в Санкт-Петербурге при условии попадания в финальную стадию первенства континента. Об этом заявил руководитель оргкомитета "Евро-2020" в России Алексей Сорокин."Если сборная России пройдет отборочный барьер, то она сыграет в Санкт-Петербурге минимум два матча группового турнира. Надеюсь, что и четвертьфинал пройдет с участием нашей команды", — приводит слова Сорокина РИА Новости. Всего на стадионе "Санкт-Петербург" в 2020 году пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал. Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).Алексей Сорокин выразил уверенность, что наследие чемпионата мира 2018 поможет Санкт-Петербургу в проведении матчей европейского первенства. Он отметил, что в городе на Неве уже создана вся необходимая инфраструктура.