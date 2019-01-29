В шведском Венерсборге продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России одержала первую победу на турнире, разгромив команду Казахстана со счетом 22:1 во втором матче группового этапа.

В шведском Венерсборге продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России одержала первую победу на турнире, разгромив команду Казахстана со счетом 22:1 во втором матче группового этапа.Больше всех в составе российской команды усердствовали Александр Егорычев и Артем Бондаренко. Забившие по пять мячей. Еще по четыре гола на счету Евгения Дергаева и Алмаза Миргазова. Кроме того, отличились Алан Джусоев, Владимир Каланчин, Максим Василенко и Андрей Прокопьев (90). У сборной Казахстана отличился Артем Вшивков.Напомним, в первом матче на чемпионате мира российская сборная проиграла команде Швеции (4:6). В среду россияне проведут заключительный матч группового этапа против сборной Финляндии.