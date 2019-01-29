О том, что в личной жизни певца не все гладко, поговаривали давно. И вот слухи стали обретать реальное очертание – в музыкальной тусовке уже с уверенностью говорят, что участник Евровидения-2016 снова одинок.

О том, что в личной жизни певца не все гладко, поговаривали давно. И вот слухи стали обретать реальное очертание – в музыкальной тусовке уже с уверенностью говорят, что участник "Евровидения-2016" снова одинок.Близким всегда казалось, что он – идеальный партнер для Дмитрия, который занимался частными перелетами для ВИП-клиентов.С его помощью, как выяснило издание , Лазарев открыл кондитерскую для собак и кошек "Пудель-Штрудель" и стал соучредителем ресторана Forest. И настолько привязался к мужчине, что начал брать его с собой на гастроли и ездить с ним на отдых за границу."Сам Сергей – не бизнесмен, и ему нужны были партнеры, которые грамотно организовали бы процесс. И в том, что они вместе отдыхают и встречают Новый год, нет ничего особенного", – несколько лет назад говорили в окружении артиста.Появление у Лазарева ребенка, как говорят, еще больше сблизило его с любовником. По слухам, они даже поселились вместе в элитном коттеджном поселке Павлово на Новорижском шоссе. На вопросы поклонников, почему Дмитрий его всюду сопровождает, сам Лазарев отвечал, что он привозит ему сына, которому приходится крестным.Однако тишь да гладь длились недолго. С прошлой осени поползли слухи, что между Лазаревым и его спутником все кончено. Дмитрия все чаще стали видеть с другим мужчиной – продюсером телеканала МУЗ ТВ. Судя по снимкам в соцсетях, именно с ним он встретил Новый год и провел рождественские каникулы в США, которые прежде неизменно проводил с Сергеем."Измен не было, – написала на форуме поклонников одна "посвященная". – Могу развеять все сомнения и подтвердить догадки – чета рассталась из-за жесткого кидалова на бабки. Дима морочил Сереже голову весь последний год. Сережа доверял ему все финансы. И в итоге потерял их".