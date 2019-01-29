Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Зенит Сергей Семак прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых украинского защитника Ярослава Ракицкого.

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал переход в стан "сине-бело-голубых" украинского защитника Ярослава Ракицкого.Ранее 29-летний футболист заключил соглашение с "Зенитом" на 3,5 года. До этого всю карьеру украинец провел в донецком "Шахтере"."Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба "Зенита". — Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нашей команде стать сильней".СМИ сообщали, что "Зенит" заплатит за игрока "Шахтера" 10 млн евро. Еще два млн донецкий клуб может получить в виде бонусов, если Ракицкий вместе с новой командой выиграет какие-то титулы. Также отмечалось, что зарплата защитника в "Зените" составит 2,5 млн евро в год.