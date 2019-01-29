Нападающий питерского Зенита Александр Кокорин не сыграет в матче, который скоро пройдет за стенами СИЗО №2. Врач займется с футболистом лечебной физкультурой: Кокорину нужна реабилитация после операции на колене.

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокоринне сыграет в матче, который скоро пройдет за стенами СИЗО №2. Врач займется сфутболистом лечебной физкультурой: Кокорину нужна реабилитация после операциина колене.Александр Кокорин при поступлении в следственный изолятор непредупредил, что перенес операцию. Уже в "Бутырке" футболиста обследовалихирург и травматолог. Все необходимое для реабилитации спортсмена в СИЗО есть,заверила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева."Назначили реабилитационные процедуры. А именно –лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер– в спортивном зале он есть", – сообщила Потяева. Она заверила, что речи оболезни колена не идет, просто необходима реабилитация.Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и полузащитник"Краснодара" Павел Мамаев, также находящийся под арестом в СИЗО,примут участи в футбольном матче – сыграют две команды заключенных "Бутырки".Павел, как известно, усиленно готовится к матчу, а Александр играть не сможет.Срок содержания под стражей Александра и Павла Мамаевабыл продлен до 8 февраля. В футболисты с друзьями устроили две драки в центреМосквы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин",а затем спровоцировали потасовку в кафе. Пострадали чиновники Минпромторга.В декабре арест , его младшего брата Кирилла и Мамаева продлили на два месяца.Позже в Сети появилось письмо Кокорина фанату, в которомон назвал россиян стадом баранов. Как позже пытался объяснить адвокат спортсмена, письмопоявилось сразу после его задержания в октябре, а фраза была вырвана изконтекста, передает .