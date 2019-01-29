Нападающий питерского Зенита Александр Кокорин
не сыграет в матче, который скоро пройдет за стенами СИЗО №2. Врач займется с
футболистом лечебной физкультурой: Кокорину нужна реабилитация после операции
на колене.
Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин
не сыграет в матче, который скоро пройдет за стенами СИЗО №2. Врач займется с
футболистом лечебной физкультурой: Кокорину нужна реабилитация после операции
на колене.
Александр Кокорин при поступлении в следственный изолятор не
предупредил, что перенес операцию. Уже в "Бутырке" футболиста обследовали
хирург и травматолог. Все необходимое для реабилитации спортсмена в СИЗО есть,
заверила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Назначили реабилитационные процедуры. А именно –
лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер
– в спортивном зале он есть", – сообщила Потяева. Она заверила, что речи о
болезни колена не идет, просто необходима реабилитация.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и полузащитник
"Краснодара" Павел Мамаев, также находящийся под арестом в СИЗО,
примут участи в футбольном матче – сыграют две команды заключенных "Бутырки".
Павел, как известно, усиленно готовится к матчу, а Александр играть не сможет.
Срок содержания под стражей Александра и Павла Мамаева
был продлен до 8 февраля. В футболисты с друзьями устроили две драки в центре
Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин",
а затем спровоцировали потасовку в кафе. Пострадали чиновники Минпромторга.
В декабре арест , его младшего брата Кирилла и Мамаева продлили на два месяца.
Позже в Сети появилось письмо Кокорина фанату, в котором
он назвал россиян стадом баранов. Как позже пытался объяснить адвокат спортсмена, письмо
появилось сразу после его задержания в октябре, а фраза была вырвана из
контекста, передает .