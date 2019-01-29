В качестве «вознаграждения» он получил 280 тысяч рублей

В качестве «вознаграждения» он получил 280 тысяч рублейВладимирский СледКом возбудил уголовное дело в отношении начальника местного филиала знаменитого провайдера. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.Следователи установили, что мужчина занимался вопросами предоставления в аренду объектов недвижимости, принадлежащих компании-провайдеру.Используя своё служебное положение, действуя в корыстных интересах, осенью 2017 года он предложил свое содействие одному из предпренимателей, пообещав «упрощенное» заключение договора аренды на высвободившееся помещение компании и сохранение условий использования имущества провайдера в будущем.За полтора года начальник отдела получил в качестве «вознаграждения» 280 тысяч рублей.Мужчину посадили под домашний арест. Обвиняемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.