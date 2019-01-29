Утром 29 января сотрудники ФСБ пришли к заместителю председателя правительства Ленобласти области по ЖКХ энергетике Олегу Ковалю. Ранее местные СМИ сообщили, что он был задержан, однако впоследствии в пресс-службе администрации региона уточнили: Коваль не задержан — его опрашивают.

Утром 29 января сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области пришли к заместителю председателя правительства Ленобласти области по ЖКХ энергетике Олегу Ковалю.Ранее местные СМИ сообщили, что он был задержан, однако впоследствии в пресс-службе администрации региона "Интерфаксу" уточнили: Коваль не задержан — его "опрашивают".По сведениям журналистов, интерес спецслужб к Ковалю связан с его предыдущей работой в структурах "Газпрома".Как сообщили областному порталу 47news в правоохранительных органах, речь идет о газификации в Вологодской области и предположительном ущербе в размере около 25 миллионов рублей при прокладке труб.Осведомленный источник сообщил, что это касается, в частности, производственно-строительного объединения "Блок-Монолит" по контактам с "Газпромом".На 27 февраля 2008 года Коваль являлся совладельцем 45,45 процента доли этой компании.В 2007-2009 годах (когда Минобороны возглавлял Анатолий Сердюков) Коваль возглавлял главное управление обустройства войск военного ведомства.С 2009-го по 2014 год он являлся заместителем генерального директора по капстроительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение", затем был депутатом Заксобрания Ленинградской области, а с 2015 года – зампредседателя регионального правительства по ЖКХ и энергетике.