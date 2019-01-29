В Гусь-Хрустальном полицейские встретились с учащимися стекольного колледжа, а в Вязниках и Собинке инспекторы рассказали о правилах дорожного движения дошкольникам.

Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области продолжают проводить профилактические мероприятия в образовательных и дошкольных учреждениях региона для того, чтобы напомнить несовершеннолетними и их родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и обратить внимание на проблему дорожной безопасности.Представители государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактическое мероприятие с учащимися Гусевского стекольного колледжа. Госавтоинспекторы напомнили ребятам об основных правилах дорожного движения для пешеходов, пассажиров и водителей, рассказали о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием подростков. Сотрудники полиции напомнили учащимся об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и управление транспортными средствами водителями, не имеющих права управления, о порядке получения водительского удостоверения. Автоинспекторы также рассказали студентам о возможностях, предоставляемых сайтом www.gosuslugi.ru по получению государственных услуг в сфере безопасности дорожного движения.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели уроки дорожной безопасности с детьми младшего школьного возраста и дошкольниками. Инспекторы напомнили ребятам о Правилах дорожного движения, о безопасном поведении на дороге в зимний период времени. В игровой форме дошкольники и учащиеся начальных классов закрепили основные знания о правилах поведения на дороге, отгадывали загадки о транспортных средствах и дорожных знаках. В заключение мероприятий ребятам были показаны тематические мультфильмы на тему безопасности дорожного движения.Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району встретились с воспитанниками Собинского детского сада «Улыбка». Сотрудники полиции напомнили дошколятам о важности соблюдения Правил дорожного движения при переходе проезжей части, катании на санках, велосипедах, самокатах, рассказали о различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге. Кроме того, полицейские рассказали малышам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и объяснили, что фликеры помогают им быть заметными на дороге. В игровой форме, используя цветные карточки и модель светофора, стражи порядка напомнили всем присутствующим о правильном реагировании на сигналы светофора.Сотрудники ГИБДДД уверены, что регулярные профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения, создают условия для формирования у детей и подростков устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.