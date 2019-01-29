В Донбассе подвергли резкой критике слова Мартина Сайдика, назвав предложенный им план урегулирования не только непродуктивным, но и прямо подрывающим единственные жизнеспособные на сегодняшний день “Минские договорённости∎.

В Донбассе подвергли резкой критике слова Мартина Сайдика, назвав предложенный им план урегулирования не только непродуктивным, но и прямо подрывающим единственные жизнеспособные на сегодняшний день “Минские договорённости”.Глава МИД ДНР Наталья Никонорова и вовсе заявила, что инициатива Сайдика противоречит не только духу тех документов, которые были сформированы в Минске, но и идёт вразрез с теми положениями, которые закреплены на уровне Совбеза ООН.Аналогичную позицию занял и министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. Он отметил, что серьёзное разочарование вызывает тот факт, что инициативы, идущие вразрез с “Минскими договорённостями” высказываются тем человеком, чья прямая обязанность состоит в том, чтобы способствовать их претворению в жизнь.В минувшую пятницу Садик дал интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung в котором изложил суть нового плана, разработанного ОБСЕ и направленного, как заявил спецпредставитель этой организации, на достижение мира в Донбассе.Австрийский дипломат вместо того, чтобы признать, что основной проблемой в реализации “Минских соглашений” является их саботаж со стороны Киева, решил сделать вывод, что они недостаточно эффективны.Также Садик по какой-то причине уверен, что для проведения местных выборов в Донбассе необходима помощь извне. По всей видимости дипломат остался недоволен теми выборами, которые состоялись в ДНР и ЛНР 11 ноября 2018 года.Сайдик, вероятно, считает, что выбранные населением ДНР и ЛНР народные депутаты и главы местных образований не вписываются в демократические процедуры.По его мнению выборами должны заниматься люди из специально созданного Агентства по реконструкции при поддержке полицейской и военной группировки под эгидой ООН.Руководить республиками по идее Сайдика могла бы некая переходная администрация, делегированная ООН, которая бы проследила за тем, чтобы население действительно не было ущемлено в правах.Сложно понять, почему спецпосланник ОБСЕ считает, что к республикам Донбасса следует относиться как к каким-то диким территориям, заслуживающим лишь внешнего управления, подкреплённого военным присутствием и полицейской охраной.За минувшие 4 года и ДНР и ЛНР смогли продемонстрировать, что в республиках не только сохранено политическое и социальное устройство государственного образца, но и, в условиях непрекращающегося военного давления со стороны Киева, население Донецка и Луганска смогло самоорганизоваться и провести выборы с соблюдением основ демократического процесса.Более того, при принятии политических решений в отношении Донбасса Садик предлагает опираться на Нормандский формат, включающий в себя глав России, Украины, Франции и Германии.В ДНР и ЛНР видят в этом неприкрытое желание подорвать “Минские соглашения”, одно из ключевых положений которых подразумевает прямое участие в переговорном процессе представителей республик.Наталья Никанорова порекомендовала австрийскому дипломату не рисковать своей профессиональной репутацией и действовать, как ему и следует, в интересах “Минских соглашений”, а не против них.