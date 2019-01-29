Huawei поощряла своих сотрудников, выплачивая им денежные вознаграждения за кражу интеллектуальной собственности у американских компаний. Размер премий зависел от ценности добытых ими сведений, составляющих коммерческую тайну. Такие заявления прозвучали на пресс-конференции министерства юстиции США, на которой Huawei была обвинена в совершении уголовных преступлений.

Huawei поощряла своих сотрудников, выплачивая им денежные вознаграждения за кражу интеллектуальной собственности у американских компаний. Размер премий зависел от ценности добытых ими сведений, составляющих коммерческую тайну. Такие заявления прозвучали на пресс-конференции министерства юстиции США, на которой Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов и телекоммуникационного оборудования — была обвинена в совершении уголовных преступлений.Власти США настаивают, что Huawei организовала заговор с целью промышленного шпионажа, совершила мошенничество для обхода американских санкций против Ирана, а также противодействовала правосудию, якобы пытаясь вывезти потенциальных свидетелей в Китай. Обвинения основаны на электронных письмах, полученных в ходе федерального расследования.В обвинительном заключении говорится, что Huawei нарушила соглашения о конфиденциальности и неразглашении, заключенные с американским оператором T-Mobile. В 2012 году китайцы якобы фотографировали, измеряли и даже выкрали с фабрики в Вашингтоне некоторые части робота Tappy для тестирования мобильных устройств. Эта информация была отправлена в Huawei по зашифрованному адресу электронной почты, сказали в минюсте США.Когда T-Mobile узнала, что её коммерческая тайна была скомпрометирована, и сообщила об этом в Huawei, там назвали причастных к краже сотрудников "мошенниками". В Huawei заявили, что уладили разногласия с T-Mobile в 2017-м.Дополнительные обвинения по 13 пунктам, связанные с обходом санкций против Ирана, выдвинуты против Мэн Вэньчжоу — финансового директора Huawei и дочери основателя компании Жэня Чжэнфэя. Её задержали в Канаде в декабре, позже отпустив под залог; в следующем месяце пройдут первые слушания о выдаче Мэн в США.”Минюст США обнародовал уголовные обвинения против Huawei читайте такжеВ Huawei категорически не согласны с предъявленными обвинениями. "Компания отрицает, что она, её дочерняя или аффилированная компания каким-либо образом совершили противоправные действия, изложенные в каждом из обвинительных заключений, не знает о каких-либо нарушениях со стороны г-жи Мэн и полагает, что суды США в конечном итоге придут к такому же выводу", — сказали Business Insider в пресс-службе Huawei.