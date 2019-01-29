США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. На них уже отреагировал президент страны Николас Мадуро. Он назвал их попыткой забрать собственность и богатства страны. И призвал США не вмешиваться во внутренние дела государства.

США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. На них уже отреагировал президент страны Николас Мадуро. Он назвал их попыткой забрать собственность и богатства страны. И призвал США не вмешиваться во внутренние дела государства. При этом Мадуро готов встретиться с Дональдом Трампом — сообщают местные СМИ со ссылкой на главу венесуэльского МИД.Национальная нефтекомпания PDVSA сотрудничает с Китаем, Индией, Францией, но по масштабам добычи — в лидерах Россия. "Роснефть" играет на венесуэльских нефтяных полях с 2013 года."За эти годы Россия запустила у нас большое количество скважин. Только в этом регионе свыше 190, а в планах на этот год еще 53 новых. Это серьезный вклад в отрасль.Ведь, в прошлые годы мы бурили по 35-40", — сказал инженер Педро Вальдеррама.Россия не просто вкладывает в разведку и открытие новых венесуэльских скважин. Здесь внедряют и новые технологии, которые позволяют увеличить эффективность добычи. Например, закачка пара в скважины или прогрев пластов нефти, чтобы качать на поверхность было легче."Мы замахнулись на то, чтобы поднять показатели добычи до 132 тысяч баррелей в день. Это очень амбициозная задумка, но сейчас она вполне по силам. С появлением россиян эффективность значительно повысилась. Уже вот в этом январе мы превысили плановые показатели", — говорит инженер.На одном нефтяном кусте, как здесь называют рабочий пласт нефти, добывают, на соседнем ведут разведку, на третьем — со дня на день начнется монтаж буровых. Венесуэла плавает по нефтяному морю.Показатели по добыче действительно ударные. Никому из иностранных партнеров- конкурентов, работающих в Венесуэле, и близко не получается приблизиться. Американская ExxonMobil работала до россиян ровно на этих полях, ровно с такой же нефтью, но не настолько эффективно. К 2007 году власти Венесуэлы поменяли правила игры на своем поле для иностранных нефтедобытчиков. Предложили им делиться. Американцы делиться не захотели и ушли. После них в поясе Ориноко работает Россия."Уровень надежности значительно повысился. Мы смогли сократить затраты на ремонт за счет новых технологий, которые нам предложили и теперь внедряют россияне", — сказал инженер.Собственно, одна из версий, объясняющая выступление оппозиции против президента Модуро имеет нефтяную подоплеку. Вашингтон решил вернуться в эту страну, подвинуть россиян и работать на собственных условиях, выгодных себе. Да и метод для этого отработан в деталях. Цветная революция, признание оппозиционного политика законным, и устранение законного. И как декорации этого политического театра — уличные выступления. На этой неделе назначено сразу две демонстрации в среду и субботу. И пока в Каракасе будут митинговать, в поясе Ориноко нефтяники будут работать. Они заняты, им не до политики."Я вам так скажу, компания "Роснефть" помогает моей стране укреплять свою независимость. Мы добываем нефть и чем ее больше, тем самостоятельней мы себя ощущаем, сложнее нам что-то диктовать извне", — сказал инженер Мигель Карпио.Косвенно подтверждая эти слова, самозваный глава страны — лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил о смене руководства главной нефтяной компании Венесуэлы, с которой сотрудничает Россия. Впрочем, это лишь в его планах. Контроль над военными и нефтяниками сохраняет законный президент Венесуэлы Николас Мадуро.