Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Венесуэлы. Под ограничения попадает государственная нефтегазовая компания PDVSA.

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Венесуэлы.В частности, под ограничения попадает государственная нефтегазовая компания PDVSA — США блокируют ее активы на 7 миллиардов долларов. Также под запретом любые сделки, передает телеканал "Россия 24".В свою очередь Вашингтон пообещал отменить санкции против Каракаса, если президент Николас Мадуро согласится провести новые выборы в Венесуэле.