В Санкт-Петербурге продолжается женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Open. Второй игровой день открывала россиянка Вероника Кудерметова, которая проиграла финал квалификации, но попала в основную сетку как Lucky Loser. Теперь наша спортсменка во втором круге.

В Санкт-Петербурге продолжается женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Open. Второй игровой день открывала россиянка Вероника Кудерметова, которая проиграла финал квалификации, но попала в основную сетку как Lucky Loser. Теперь наша спортсменка во втором круге.Кудерметова в финале квалификации в Питере уступила соотечественнице Маргарите Гаспарян, но из-за отказа одной из спортсменок была в последний момент включена в основной турнир. Играя против Ольги Данилович из Сербии Вероника была лучше в двух партиях – 6:2, 6:1.Параллельно этому матчу на другом корте играли гостьи города на Неве – немка Юлия Гергес ("посев" №5) и гречанка Мария Саккари. Первый сет представительница Германии, которая год назад дошла в Питере до полуфинала, выиграла со счетом 6:2. Во втором Саккари вела в счете 5:3, но в итоге Гергес вырвала победу – 7:5.