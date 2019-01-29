В период с 26 по 28 января текущего года на улицах и дорогах мегаполиса были задействованы более 500 сотрудников Госавтоиснпекции города Москвы...

Сотрудники ГИБДД Москвы незамедлительно приходят на помощь гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях на дороге.В период с 26 по 28 января текущего года на улицах и дорогах мегаполиса были задействованы более 500 сотрудников Госавтоиснпекции города Москвы. Приоритетной задачей для них явилось оказание всесторонней помощи различным категориям участников дорожного движения.Также в целях обеспечения безопасности бесперебойного движения в указанный период года были проведены мероприятия по оказанию содействия дорожно-эксплуатационным службам.Всего столичной Госавтоинспекцией организовано более 120 сопровождений колонн снегоуборочной техники, организовано выставление тягачей на подъемах МКАД, ТТК и «вылитных» магистралей, подверженных образованию наледи и снежного наката. Благодаря решительным действиям сотрудников ДПС более 200 большегрузов были своевременно освобождены из «ледяных ловушек» и продолжили свое движение в рабочем режиме. На данных участках сотрудники дорожно-патрульной службы осуществляли координацию действий коммунальной техники, а также принимали оперативные и своевременные решения по введению частичного ограничения движения.Необходимо отметить, что мониторинг за ситуацией в городе непрерывно осуществлялся Ситуационным центром Управления ГИБДД Москвы.За период снегопада сотням водителей оказывалась незамедлительная помощь в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья людей.Столичная Госавтоинспекция получила множество благодарностей и положительных откликов за достойную организацию движения и доброе отношение к людям.Сотрудники ГИБДД Москвы продолжают следить за ситуацией на дорогах города.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81