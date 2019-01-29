На днях стало известно, что вокалист Марк Тишман пострадал в ДТП. Артист попал в аварию во время отпуска в Таиланде. Сейчас он уже в Москве готовится к сольному концерту, параллельно наблюдаясь у врачей. По словам известной ведуньи, певец быстро поправится.

На днях стало известно, что вокалист Марк Тишман пострадал вДТП. Артист попал в аварию во время отпуска в Таиланде. Сейчас он уже в Москве готовитсяк сольному концерту, параллельно наблюдаясь у врачей. По словам известнойведуньи, певец быстро поправится."Марк Тишман восстановится полностью,уверена . Он поправит здоровье и впредьстанет человеком более осторожным. Езда на скутере – большой риск, так как этоочень опасный вид транспорта. Естественно, если человек бережет себя, то наскутер он не сядет. Артист сделает выводы. Происшествие пойдет ему только напользу".Таролог отмечает, что в будущем каких-то из ряда вонвыходящих событий Тишману ожидать не стоит. В ближайшие годы артиста во всем ожидает стабильность."Что касается карьеры Тишмана, тоя могу сказать, что не вижу в будущем какого-то невероятного всплескапопулярности. Его талантов и способностей для этого попросту недостаточно, новыдерживать стабильно средний уровень известности и иметь свою, хоть инебольшую, армию поклонников, он вполне сможет. То, что когда-то знаменитаяАлла Пугачева выбрала его в числе победителей "Фабрики звезд" – еще не гарантиявечной популярности и покорения всех вершин. Сейчас его деятельность никто ненаправляет, артист "плавает" сам и работает в меру своих возможностей", – добавилаона.