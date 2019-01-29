Потом они продавали их на пилорамы

Потом они продавали их на пилорамыВ Судогодском районе двоих местных жителей признали виновными в незаконной рубке леса и сбыте незаконно полученной древесины.В 2017 году виновные рубили деревья в Андреевском и Селивановском лесничествах, а потом продавали их на пилорамы Судогодского района. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 7 миллионов рублей. Лесных браконьеров обязали возместить эту сумму.Одному из злоумышленников назначили 4,5 тюрьмы условно, другому – 3 года условно. Виновные уже вернули государству 5 миллионов рублей.