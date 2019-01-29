Не секрет, что без ретуши, светофильтров и тонн косметики многие артисты выглядят, мягко говоря, непривычно. Оценить это могли только что посетители страницы Олеси Судзиловской в социальной сети Instagram.

Не секрет, что без ретуши, светофильтров и тонн косметики многие артисты выглядят, мягко говоря, непривычно. Оценить это могли только что посетители страницы Олеси Судзиловской в социальной сети Instagram."Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых. Идем по плану. Домашняя работа выполняется – взаимоотношения совершенствуются, карьера строится", – подписала совместное с Лорак фото Сузиловская, опубликованное в официальном аккаунте.А поклонники тут же кинулись обсуждать вид звезд без глянца и прикрас, что называется. И сравнение двух див было явно не в пользу украинской звезды. "Олеся лучше всех", "Дабы я была девицей....да никогда с Лесей не фоткалась бы...изначально проигрышный шаг!", "Олеся даже моложе выглядит Королины", "Ни – простушка в сравнении с Олесей", – пишут в комментариях удивленные люди.Они согласны, что Судзиловская выставила в неприглядном виде – кажется, что готовящаяся к 45-летию актриса выглядит намного моложе 40-летней певицы."Я вообще не чувствую свой возраст. Часто спрашиваю у мужа, сколько мне лет. У него с математикой хорошо", – не раз говорила в интервью Судзиловская. Она даже без макияжа выглядит юно, свежо, интересно, и, конечно, Лорак на ее фоне слегка меркнет, хотя на сцене – настоящая красотка.