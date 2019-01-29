Экс-директора подозревают в хищении 4 миллионов рублей

Экс-директора подозревают в хищении 4 миллионов рублейПо делу бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника допросили Светлану Мельникову, которая возглавляла музей до прихода Игоря Конышева, а теперь вновь взяла на себя ответственность за судьбу ВСМЗ.Напомним, Игорь Конышев подозревается в хищении крупной суммы денег. Его посадили под домашний арест до 18 марта. По версии следствия, экс-директор совместно со своим замом Трушинским похитили около 4 миллионов рублей, -Как написали , одними из первых допрошенных по делу стали Александр Трушинский, бывший замдиректора ВСМЗ и нынешний директор Светлана Мельникова.