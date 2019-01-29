Для президента Украины Петра Порошенко наступают непростые времена. В предвыборной гонке его уверенно обгоняет лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко. Если она все-таки займет кресло главы государства, то шоколадному олигарху придется несладко.

Дляпрезидента Украины Петра Порошенко наступают непростые времена. Впредвыборной гонке его уверенно обгоняет лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко. Если она все-таки займет кресло главы государства, то"шоколадному олигарху" придется несладко.Юлия Тимошенко – одна из самых ярких персон на политическом небосклоне Незалежной. Ее речи всегда злободневные, она не стесняется резких высказываний и острых фраз.Неизменила себе "оранжевая принцесса" и на брифинге в Центральнойизбирательной комиссии Украины, где она получила удостоверения кандидатав президенты. Тимошенко заявила, что в случае избрания она привлечет кответственности за коррупцию президента Петра Порошенко.Действующегоглаву государства Тимошенко считает виновником тотальноговзяточничества. "Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупциюпри поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови", -пригрозила президенту лидер "Батькивщины".Порошенкопять лет разрушал страну, заключила "оранжевая принцесса". Ранее лидер"Батькивщины" обвиняла президента в политических репрессиях.Выборыпрезидента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Большинствоэкспертов ставят на победу . Избрание "оранжевойпринцессы" предрекают и социологические исследования.Так,по данным Института анализа и прогнозирования и Киевского пресс-клуба,за готовы проголосовать 20,2% избирателей. Петр Порошенко с11,9% – лишь третий в предвыборной гонке.Пальму первенства лидеру "Батькивщины" отдает и Украинский Национальный социологический центр имени Драгоманова. По данным аналитиков, рейтинг Тимошенко – 17,4%.