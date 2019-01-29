Для
президента Украины Петра Порошенко наступают непростые времена. В
предвыборной гонке его уверенно обгоняет лидер партии Батькивщина Юлия
Тимошенко. Если она все-таки займет кресло главы государства, то
шоколадному олигарху придется несладко.
Для
президента Украины Петра Порошенко наступают непростые времена. В
предвыборной гонке его уверенно обгоняет лидер партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко. Если она все-таки займет кресло главы государства, то
"шоколадному олигарху" придется несладко.
Юлия Тимошенко – одна из самых ярких персон на политическом небосклоне Незалежной. Ее речи всегда злободневные, она не стесняется резких высказываний и острых фраз.
Не
изменила себе "оранжевая принцесса" и на брифинге в Центральной
избирательной комиссии Украины, где она получила удостоверения кандидата
в президенты. Тимошенко заявила, что в случае избрания она привлечет к
ответственности за коррупцию президента Петра Порошенко.
Действующего
главу государства Тимошенко считает виновником тотального
взяточничества. "Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию
при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови", -
пригрозила президенту лидер "Батькивщины".
Порошенко
пять лет разрушал страну, заключила "оранжевая принцесса". Ранее лидер
"Батькивщины" обвиняла президента в политических репрессиях.
Выборы
президента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Большинство
экспертов ставят на победу . Избрание "оранжевой
принцессы" предрекают и социологические исследования.
Так,
по данным Института анализа и прогнозирования и Киевского пресс-клуба,
за готовы проголосовать 20,2% избирателей. Петр Порошенко с
11,9% – лишь третий в предвыборной гонке.
Пальму первенства лидеру "Батькивщины" отдает и Украинский Национальный социологический центр имени Драгоманова. По данным аналитиков, рейтинг Тимошенко – 17,4%.