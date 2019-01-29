Пассажиры следовавшего из Санкт-Петербурга в Анталию рейса авиакомпании Россия самостоятельно скрутили выпившего мужчину, ударившего сделавшую ему замечание стюардессу. Одна из находившихся на борту женщин сняла на видео экстренную посадку в аэропорту Сочи.

Пассажиры следовавшего из Санкт-Петербурга в Анталию рейса авиакомпании "Россия" самостоятельно скрутили выпившего мужчину, ударившего сделавшую ему замечание стюардессу. Одна из находившихся на борту женщин сняла на видео экстренную посадку в аэропорту Сочи."Товарищи, не пейте, не пейте много... это зло. Чувачок буянил, скрутили, не могли из самолета вывести, сопротивлялся, падал", — пояснила автор записи.По ее данным, дебошира, которого передали стражам порядка, зовут Александр Тишенко — именно из-за него лайнер приземлился в Сочи.Пострадавшую осмотрели врачи, о ее состоянии ничего не сообщается. В скором времени самолет вылетит в пункт назначения.