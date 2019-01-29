На расчетные счета указанных ИП банком были перечислены денежные средства в размере почти 160 млн рублей...

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о хищении денежных средств одного из кредитно-финансовых учреждений в особо крупном размере под видом купли-продажи ценных бумаг. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, фигуранты – руководители банка – не позднее апреля 2016 года заключили договоры купли-продажи простых векселей с лицами, действующими от имени трех ИП, согласно условиям которых приобрели простые векселя ранее ликвидированной организации. Далее на расчетные счета указанных ИП банком были перечислены денежные средства в размере почти 160 млн рублей, которые позже были получены неустановленными соучастниками из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения.СЧ СУ УВД по ЦАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Один из фигурантов был задержан, второй – объявлен в розыск, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53