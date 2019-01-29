На Фабрике сверхтяжелых элементов в Дубне заявили, что получение 119 элемента таблицы Менделеева, а также последующих элементов нарушит основной принцип таблицы — периодичность.

На Фабрике сверхтяжелых элементов в Дубне заявили, что получение 119 элемента таблицы Менделеева, а также последующих элементов нарушит основной принцип таблицы — периодичность. Об этом рассказал ТАСС научный директор лаборатории имени Флерова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Юрий Оганесян.В настоящее время в крупнейших ядерно-физических центрах мира идут работы по синтезу 119-го, 120-го и 121-го элементов. ОИЯИ рассчитывает благодаря Фабрике сверхтяжелых элементов получить их первыми.В ходе мероприятий, посвященных открытию года периодической таблицы Менделеева, Оганесян сравнил этот переход с ситуацией в физике, когда на смену ньютоновской механике пришла квантовая теория и теория относительности. Ученый пояснил, что такой переход наступает потому, что нельзя непрерывно увеличивать заряд элементов.В ОИЯИ планируют приступить к синтезу 119 элемента в конце текущего года. Элемент 119, предположительное название которого "унуненний", после его синтеза станет первым в восьмом периоде таблицы Менделеева.