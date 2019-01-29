Единороссы
раскритиковали возможное введение штрафов за отказ устанавливать газовые
счетчики. По словам члена думского комитета по энергетике от фракции ЕР
Бориса Гладких, в рамках действующего законодательства подобные меры
принуждения применяться не должны.
Единороссы
раскритиковали возможное введение штрафов за отказ устанавливать газовые
счетчики. По словам члена думского комитета по энергетике от фракции "ЕР"
Бориса Гладких, в рамках действующего законодательства подобные меры
принуждения применяться не должны.
В
случае принятия таких поправок в Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП) стоимость самих счетчиков может резко возрасти,
предупредил парламентарий. "Нужно также учитывать технические
возможности установки приборов учета", – отметил партиец.
Гладких
призвал не забывать, что иногда по тем или иным причинам граждане не
могут установить такие счетчики. Нужно понимать, что у людей должно
быть время и возможности для устранения препятствий, добавил
законодатель.
Ранее
в СМИ появились сообщения о возможных поправках в Кодекс об
административных правонарушениях, согласно которым ответственность за
отсутствие счетчиков на газ возлагается на граждан.
Напомним,
до этого партийцы инициативу о введении социальных норм
энергопотребления. Единороссы назвали ее несправедливой. Такое решение
вызовет негативное отношение у граждан, отметил глава комитета Госдумы
по энергетике Павел Завальный.
Также
в "Единой России" относительно взимания платы за
регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет. Член нижней палаты
Евгений Ревенко отметил, что соответствующий законопроект может
ограничить свободу общения.