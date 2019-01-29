Единороссы раскритиковали возможное введение штрафов за отказ устанавливать газовые счетчики. По словам члена думского комитета по энергетике от фракции ЕР Бориса Гладких, в рамках действующего законодательства подобные меры принуждения применяться не должны.

Единороссыраскритиковали возможное введение штрафов за отказ устанавливать газовыесчетчики. По словам члена думского комитета по энергетике от фракции "ЕР"Бориса Гладких, в рамках действующего законодательства подобные мерыпринуждения применяться не должны.случае принятия таких поправок в Кодекс об административныхправонарушениях (КоАП) стоимость самих счетчиков может резко возрасти,предупредил парламентарий. "Нужно также учитывать техническиевозможности установки приборов учета", – отметил партиец.Гладкихпризвал не забывать, что иногда по тем или иным причинам граждане немогут установить такие счетчики. Нужно понимать, что у людей должнобыть время и возможности для устранения препятствий, добавилзаконодатель.Ранеев СМИ появились сообщения о возможных поправках в Кодекс обадминистративных правонарушениях, согласно которым ответственность заотсутствие счетчиков на газ возлагается на граждан.Напомним,до этого партийцы инициативу о введении социальных нормэнергопотребления. Единороссы назвали ее несправедливой. Такое решениевызовет негативное отношение у граждан, отметил глава комитета Госдумыпо энергетике Павел Завальный.Такжев "Единой России" относительно взимания платы зарегистрацию мобильных устройств с выходом в интернет. Член нижней палатыЕвгений Ревенко отметил, что соответствующий законопроект можетограничить свободу общения.