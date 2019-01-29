В МИД Колумбии ничего не знают о 5 тысячах солдат, о которых в своем блокноте написал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В МИД Колумбии ничего не знают о "5 тысячах солдат", о которых в своем блокноте написал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон."Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который держал господин Болтон, то значение и причины такого упоминания нам неизвестны", — сообщил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, передает телеканал RT.Ранее фотографы во время пресс-конференции о санкциях в отношении Каракаса разглядели в блокноте Болтона запись об отправке пяти тысяч военнослужащих в Колумбию.Комментируя эту историю, в Белом доме заявили, что рассматривают разные сценарии развития событий. Впрочем, чуть позже телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона сообщил, что пока об отправке войск в Колумбию речи не идет.Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нашумевшую запись в блокноте Болтона, отметила, что дестабилизация обстановки в Венесуэле идет именно с территории Колумбии, передает телеканал "Россия 24"."Напомню, что "возвращение демократии" в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии", — сообщила она, напомнив, что на возможность военного вмешательства США в дела Венесуэлы "с разной степенью беззастенчивости" намекали уже многие в Вашингтоне.