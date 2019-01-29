Певица и модель Анна Калашникова не понимает, почему обывателей так интересует любовный треугольник Ксении Собчак. Светская львица считает, что шумиха вокруг личности телеведущей и привела к скандалу, который вот уже неделю обсуждает вся страна.

Певица и модель Анна Калашникова не понимает, почемуобывателей так интересует любовный треугольник Ксении Собчак. Светская львицасчитает, что шумиха вокруг личности телеведущей и привела к скандалу, который вот уже неделю обсуждает вся страна.По мнению Калашниковой, той нашумевшей драки между артистом МаксимомВиторганом и режиссером Константином Богомоловым могло бы и не произойти, неприпиши народная молва последнему роман с Ксенией Собчак. "Мы не знаем реальныхпричин. Говорят, якобы актер только тогда узнал, с кем Собчак ему наставляларога, хотя слухи об этом ходят с лета", – заметила модель.Анна отметила, что всех участников этой некрасивой историинеобходимо оставить в покое. Когда-то она на собственном опыте узнала, как важно внекоторых случаях избегать огласки. "Возможно, если бы мои отношения не вынеслина всеобщее обозрение, все могло бы закончиться совершенно по-другому. Но меняэтот урок научил многим вещам", – призналась Калашникова.Анна заметила, что лично знакома с Ксенией, считает ееумной и мудрой женщиной, поэтому перемывать ей кости не хотела бы. Светскаяльвица уверена, что Собчак и ее супруг смогут сами во всем разобраться, к томуже никому доподлинно неизвестно, что именно происходит в их семье. "Экранныйобраз может быть один, реальный – другой", – цитирует Калашникову .Напомним, что уже целую неделю страна обсуждает скандал всемье Ксении Собчак. Ревнивый муж телеведущей актер Максим Виторган избилрежиссера Константина Богомолова. Видео с камер наблюдения, на которомзапечатлена драка, просочилось в Интернет и стало сенсацией. После потасовкирежиссер сообщил своим фолловерам в соцсетях, что у него сломан нос. Однакопоклонники Ксении полагают, что история с адюльтером и мордобоем – этопостановка ради пиара.