Певица и модель Анна Калашникова не понимает, почему
обывателей так интересует любовный треугольник Ксении Собчак. Светская львица
считает, что шумиха вокруг личности телеведущей и привела к скандалу, который вот уже неделю обсуждает вся страна.
Певица и модель Анна Калашникова не понимает, почему
обывателей так интересует любовный треугольник Ксении Собчак. Светская львица
считает, что шумиха вокруг личности телеведущей и привела к скандалу, который вот уже неделю обсуждает вся страна.
По мнению Калашниковой, той нашумевшей драки между артистом Максимом
Виторганом и режиссером Константином Богомоловым могло бы и не произойти, не
припиши народная молва последнему роман с Ксенией Собчак. "Мы не знаем реальных
причин. Говорят, якобы актер только тогда узнал, с кем Собчак ему наставляла
рога, хотя слухи об этом ходят с лета", – заметила модель.
Анна отметила, что всех участников этой некрасивой истории
необходимо оставить в покое. Когда-то она на собственном опыте узнала, как важно в
некоторых случаях избегать огласки. "Возможно, если бы мои отношения не вынесли
на всеобщее обозрение, все могло бы закончиться совершенно по-другому. Но меня
этот урок научил многим вещам", – призналась Калашникова.
Анна заметила, что лично знакома с Ксенией, считает ее
умной и мудрой женщиной, поэтому перемывать ей кости не хотела бы. Светская
львица уверена, что Собчак и ее супруг смогут сами во всем разобраться, к тому
же никому доподлинно неизвестно, что именно происходит в их семье. "Экранный
образ может быть один, реальный – другой", – цитирует Калашникову .
Напомним, что уже целую неделю страна обсуждает скандал в
семье Ксении Собчак. Ревнивый муж телеведущей актер Максим Виторган избил
режиссера Константина Богомолова. Видео с камер наблюдения, на котором
запечатлена драка, просочилось в Интернет и стало сенсацией. После потасовки
режиссер сообщил своим фолловерам в соцсетях, что у него сломан нос. Однако
поклонники Ксении полагают, что история с адюльтером и мордобоем – это
постановка ради пиара.