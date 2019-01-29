Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с квартирами...

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с квартирами", - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк."По имеющейся информации, в одном из офисов злоумышленники, используя реквизиты различных коммерческих организаций, заключали с жителями столицы договоры займов под залог недвижимого имущества, вводя их в заблуждение относительно суммы, указанной в договоре и фактически выдаваемой на руки", - рассказала Ирина Волк.При этом они получали от потерпевших оригиналы документов на право собственности залогового имущества.В случае невыполнения гражданами условий договора подозреваемые обращали залог в свою пользу и реализовывали его с дальнейшим присвоением денежных средств."В результате противоправной деятельности более 100 человек лишились принадлежащих им квартир. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей", - добавила официальный представитель ведомства.Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Задержаны организаторы и активные участники организованной группы, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк