Местный житель подозревается в открытом хищении 45 тысяч рублей, совершенном с применением насилия.

18 января текущего года в дежурную часть межмунипального отдела МВД Росии «Муромский» обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что около одного из ночных заведений неизвестный гражданин ударил его и похитил 45 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении грабежа был установлен и задержан. Им оказался 24-летний безработный местный житель.По версии следствия, ночью 18 января в одном из ночных кафе-баров города Мурома фигурант обратил внимание на мужчину, который при себе имел наличные деньги и за свой счет угощал алкоголем всех посетителей. Вызвав мужчину на улицу, подозреваемый нанес ему удар в лицо и похитил из внутреннего кармана куртки кошелек, в котором находилось 45 000 рублей. Деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды.26 января текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия , не опасного для жизни или здоровья).