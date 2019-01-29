С собой у потерпевшего было 45 тысяч рублей

С собой у потерпевшего было 45 тысяч рублейВ середине января этого года в дежурную часть полиции в Муроме обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал, что около одного из ночных заведений неизвестный напал на него и похитил 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С помощью камер видеонаблюдения правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный местный житель.Выяснилось, что одном из ночных баров Мурома злоумышленник обратил внимание на мужчину, который при себе имел наличные деньги и за свой счёт угощал алкоголем всех посетителей. Позвав мужчину на улицу, подозреваемый ударил его в лицо и забрал из внутреннего кармана куртки кошелёк. Деньги молодой человек успел потратить.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.