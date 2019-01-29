Инцидент произошел в минувший понедельник в поселке Волот. Ребенок возвращался из школы, решил сократить путь и провалился колодец автономной канализации. Мальчик захлебнулся и утонул.

В Новгородской области в поселке Волот вчера, 28 января, пропал восьмилетний мальчик. Вскоре выяснилось, что, возвращаясь из школы, Вова решил сократить путь и провалился в колодец автономной канализации.Автономная канализация — септик — по предварительной информации принадлежит местному Дому Культуры. Колодец был накрыт тонким листом прогнившего металла. Веса ребенка оказалось достаточно для разрушения импровизированной крышки.Ребенок захлебнулся и утонул. Его тело нашли довольно быстро, однако к тому моменту мальчик уже умер. Погибший Вова был старшим ребенком — помимо него в семье воспитывается еще четверо детей.В настоящее время Следственный комитет по Новгородской области проводит доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства смерти мальчика.