В Новой Москве в районе пересечения Киевского и Боровского шоссе столкнулись сразу 8 автомобилей: 6 легковушек, грузовая Газель и фура. В результате аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей.

В Новой Москве в районе пересечения Киевского и Боровского шоссе столкнулись сразу 8 автомобилей: 6 легковушек, грузовая "Газель" и фура. В результате аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в экстренных службах.По предварительным данным, столкновению машин способствовали неблагоприятные погодные условия: снег и скользкая дорога. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.Движение в районе аварии сильно осложнено, образовалась 4-километровая пробка.