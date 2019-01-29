В Париже напали на Жани Ле Пен – жену Жана-Мари Ле Пена, основателя французской партии Национальный фронт. 86-летнюю женщину несколько раз ударили и отобрали сумочку. Преступники скрылись на скутере, полиция ведет их розыск.

В Париже напали на Жани Ле Пен – жену Жана-Мари Ле Пена, основателя французской партии "Национальный фронт".Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел днем 28 января. 86-летняя женщина припарковала свою машину и собиралась отправиться на рынок. Когда она вышла из автомобиля, на нее напал неизвестный мужчина. Преступник толкнул ее, несколько раз ударил кулаком и шлемом и отобрал у нее сумочку. Затем злоумышленник скрылся на скутере, за рулем которого сидел его сообщник. Позже преступники попытались снять с банковской карты Ле Пен более 2400 евро.Жани Ле Пен была госпитализирована с ушибами. Полиция ведет расследование инцидента.