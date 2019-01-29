Прокуратуре пришлось вмешаться

Прокуратуре пришлось вмешатьсяВ Радужном матери с ребенком-инвалидом, нуждающимся в улучшении жилищных условий, не хотели выделять квартиру.Проверка прокуратуры показала, что мать с несовершеннолетним сыном, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, живут в 2-комнатной квартире общей площадью 48,8 кв.м. совместно с 4 родственниками.Семью поставили на учет, как нуждающейся в жилье, их включили в список внеочередного получения квартиры. Однако жилплощадь им никто так и не предоставил.Прокурор через суд обязал администрацию Радужного обеспечить ребенка и мать квартирой. Мэрия попыталась обжаловать решение. Однако их точку зрения никто не поддержал.В настоящее время в службу судебных приставов предъявлен исполнительный лист для принудительного исполнения судебного решения.