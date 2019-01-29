Россияне смогут перемещаться по городу на беспилотном аэротакси примерно через 10 лет, поделился своим мнением в интервью РИА Новости соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") Сергей Жуков

Россияне смогут перемещаться по городу на беспилотном аэротакси примерно через 10 лет, поделился своим мнением в интервью РИА Новости соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") Сергей Жуков."Что такое аэротакси? Это автоматически управляемый самолет с очень короткими взлетно-посадочными отрезками. Нужны взлетно-посадочные полосы, в пределах города. Или нужна вертикальная посадка, чтоб можно было сесть, совершить посадку на крышу здания", - пояснил он.Рабочая группа "Аэронет" создана в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) - государственной программы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Ее основная задача - способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе.