Злоумышленники, брызнув в лицо женщины содержимое газового баллончика, вырвали из ее рук сумку, а затем скрылись на автомобиле такси...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮВАО задержали подозреваемых в разбое», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию обратилась супружеская пара. Супруги рассказали, что по дороге домой на Рязанском проспекте к ним подошли неизвестные. Злоумышленники, брызнув в лицо женщины содержимое газового баллончика, вырвали из ее рук сумку, в которой находились мобильный телефон, кошелек с денежными средствами и документы, а затем скрылись на автомобиле такси.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали троих подозреваемых по месту проживания одного из них - в квартире на улице Коновалова. Ими оказались ранее судимые приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 31 до 33 лет. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Местонахождение мобильного телефона и документов потерпевшей устанавливается.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18