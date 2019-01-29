Самолет из Москвы на Ямайку вылетел без одного пассажира. Его, а точнее ее, сняли с рейса на Монтего Бэй за матерную брань в отношении других пассажиров и неадекватное поведение на борту.

Самолет из Москвы на Ямайку вылетел без одного пассажира. Его, а точнее ее, сняли с рейса на Монтего Бэй за матерную брань в отношении других пассажиров и неадекватное поведение на борту.Командир воздушного судна отказал авиадебоширке в перелете, сообщает ТАСС. Буйную пассажирку доставили в дежурную часть полиции в аэропорту Шереметьева. На нее составлен протокол за мелкое хулиганство. Она будет привлечена к административной ответственности. Инцидент на борту готовившегося к вылету самолета привел к задержке рейса.Еще один случай авиадебоша 29 января произошел на борту самолета авиакомпании "Россия". Самолет летел из Санкт-Петербурга в Анталию. Один из пассажиров во время полета напал на стюардессу и избил женщину. Для оказания медицинской помощи стюардессе самолет приземлился в Сочи. Помощь пострадавшей женщине оказывают медики. В данном случае одной административной ответственностью перешедший грань разумного поведения пассажир может и не отделаться.Авиадебошей на российских самолетах стало больше. 28 января пьяный пассажир рейса из ростовского аэропорта Платов в питерское Пулково отказался занять свое место в салоне, которое забронировано за ним по купленному билету. Нетрезвый мужчина был не допущен к полету. В отделении полиции в аэропорту Ростова-на-Дону на него составлен протокол о двух административных правонарушениях – "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".26 января двое казанцев были сняты с борта самолета в Москве. При движении самолета на взлетно-посадочное поле между 30-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. Командир корабля принял решение оставить скандалистов в отделе полиции аэропорта Внуково. Они лишились отпуска в Канкуне.А задержанному в Ханты-Мансийске жителю Сургута, который пытался развернуть рейс на Москву в Афганистан, грозит до 12 лет тюрьмы. Сам он все произошедшее, правда, помнит слабо. Сходил в туалет, увидел стюардессу, заявил ей об угоне самолета Сестра угонщика считает, что он мог просто так пошутить.